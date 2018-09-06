Появились первые комментарии Кроуфорда, Бенавидеса и Арума по предстоящему бою

Американец Хосе Бенавидес (27-0, 18 КО), который в профессиональном боксе уже девятый год, но за полновесные титулы пока не боксировал, наконец-то получил такую возможность. Через пять недель ему выходить в ринг против потенциального лидера pound-for-pound Теренса Кроуфорда (33-0, 24 КО), который также является чемпионом мира по версии WBО в полусреднем весе (до 66,7 кг). 26-летний «Беспощадный» несколько месяцев активно добивался поединка с 31-летним Кроуфордом, порой весьма агрессивно, раз за разом обвиняя того о «избегании встречи». «Это классический олдскульный „матч ненависти“: два топ-бойца, которые не любят друг друга, мягко говоря. Уверен, в ринге будет то ещё месиво. Не могу дождаться боя», — со старта пиарит поединок глава Top Rank Боб Арум . Читайте также: Кроуфорд — лучший боксёр планеты: мнение Уорда Кроуфорд: «Буду рад обеспечить ему первую запись „L“ в рекорде. Пацан скоро поймёт, что трепаться в сети и оказаться на ринге с реальным чемпионом, — немного разные вещи». Бенавидес: «Я три года жду этого шанса. У меня всё есть, чтобы побеждать чувака, и я сделаю это. Кроуфорд много трындит, что я, мол, „никто“. Что ж, я покажу ему этого „никто“, в полной мере воспользовавшись шансом».

Бой снова состоится 13 октября в родной для чемпиона Омахе, штат Небраска, на арене CHI Health Center Omaha (бывшая CenturyLink Center). Это будет первая титульная защита Теренса в полусреднем дивизионе. Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.