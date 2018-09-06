Ещё
Появились первые комментарии Кроуфорда, Бенавидеса и Арума по предстоящему бою
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились первые комментарии Кроуфорда, Бенавидеса и Арума по предстоящему бою 

Vringe.com 6 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Американец Хосе Бенавидес (27-0, 18 КО), который в профессиональном боксе уже девятый год, но за полновесные титулы пока не боксировал, наконец-то получил такую возможность. Через пять недель ему выходить в ринг против потенциального лидера pound-for-pound Теренса Кроуфорда (33-0, 24 КО), который также является чемпионом мира по версии WBО в полусреднем весе (до 66,7 кг). 26-летний «Беспощадный» несколько месяцев активно добивался поединка с 31-летним Кроуфордом, порой весьма агрессивно, раз за разом обвиняя того о «избегании встречи». «Это классический олдскульный „матч ненависти“: два топ-бойца, которые не любят друг друга, мягко говоря. Уверен, в ринге будет то ещё месиво. Не могу дождаться боя», — со старта пиарит поединок глава Top Rank Боб Арум. Читайте также: Кроуфорд — лучший боксёр планеты: мнение Уорда Кроуфорд: «Буду рад обеспечить ему первую запись „L“ в рекорде. Пацан скоро поймёт, что трепаться в сети и оказаться на ринге с реальным чемпионом, — немного разные вещи». Бенавидес: «Я три года жду этого шанса. У меня всё есть, чтобы побеждать чувака, и я сделаю это. Кроуфорд много трындит, что я, мол, „никто“. Что ж, я покажу ему этого „никто“, в полной мере воспользовавшись шансом».
Бой снова состоится 13 октября в родной для чемпиона Омахе, штат Небраска, на арене CHI Health Center Omaha (бывшая CenturyLink Center). Это будет первая титульная защита Теренса в полусреднем дивизионе. Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Билли Джо Сондерс: Альварес не заслужил реванш, надеюсь, Геннадий Головкин его вырубит Энтони Джошуа рассказал, в какой момент боя он уложит Поветкина Видео боя: Геннадий Головкин — Сауль Альварес II
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Серена Уильямс продолжила истерику3
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение