Младший Иноуэ хочет бой за пояс WBC и говорит о любви к жареному мясу

11 сентября в поединке японского топ-проспекта Такумы Иноуэ (11-0, 3 КО) и филиппинского джорнимена Марка Джона Япа (29-12, 14 КО) на кону будет 1-е место в рейтинге WВС в легчайшем весе (до 53,5 кг). Чтобы не столкнуться в турнире Суперсерия–2 со старшим братом Наоей Иноуэ (16-0, 14 КО), Такума вынужден был забыть о желании выступить в этом розыгрыше.

Японец надеется, что после победы над Япом ему представится шанс сразиться за титул чемпиона WBC, так как остальные владельцы поясов участвуют в Суперсерии.

С братом:

Напомним, однако, что это будет ещё не скоро, так как зелёно-золотой пояс будет на кону в поединке Роши Уоррена и Нордина Убаали, и когда они подерутся, пока никто не знает.

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По словам 22-летнего Такумы, он всегда тренируется вместе с более именитым братом по одной и той же программе, и выдерживает в период подготовки жёсткую диету, из-за чего один из пунктов мотивации у него — «вкусно покушать после боя».

«Когда не готовлюсь к поединку, любимая еда — это жареное мясо. Во время лагеря мяса тоже хватает, но оно готовится по-другому», — сетует японец.

Что касается Япа, то осенью 2014 года ему надоело проигрывать, и с той поры филиппинец только побеждает, причём уже 10 раз.

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