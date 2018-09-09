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Арум хочет организовать для Ломаченко бой с Гарсией после Педрасы
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Арум хочет организовать для Ломаченко бой с Гарсией после Педрасы 

Чемпионат.com + ещё 4 9 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что уже в скором времени он намерен попробовать организовать поединок между чемпионом мира по версии WBA Super в лёгком весе Василием Ломаченко и чемпионом по версии WBC и IBF в этом же дивизионе Майки Гарсией.
«Я говорил с братом и тренером Майки, Робертом Гарсией. Мы попробуем организовать такой поединок после следующего боя Ломаченко, если он сумеет победить Педрасу. Мы обсудим возможность организации такого боя. Встреча Гарсии со Спенсом? Этого не произойдёт. Это глупый бой, Спенс слишком большой для Гарсии», — рассказал Арум в интервью, размещённом на YouTube-канале ESNews.
Напомним, что вероятная дата поединка между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой — 1 декабря.
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