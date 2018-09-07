Де Ла Хойя о бое Головкин vs Альварес 2: Задача Канело — «забыковать быка»

Промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions) верит, что в намеченном на 15 сентября поединке-реванше с чемпионом WBC/WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО), его клиенту Саулю Альваресу (49-1-2, 34 КО) удастся побить соперника в его же манере — «забыковать быка». «Я никогда прежде не видел Альвареса таким злым, — говорит Де Ла Хойя в интервью ESPN. — Никогда прежде не видел, чтобы он вкладывал столько злости в тренировки. Я прям чувствую, что в бою Канело будет таким, каким мы его никогда не видели прежде. Верю, что он подойдёт к бою сильным настолько, чтобы „перебыковать быка“. Ну, сами знаете… Головкин ведь из тех парней, которые всё время продолжают идти вперёд. Из тех, кто принимает на себя 5-6 ударов, чтобы донести свой нокаутирующий удар. Думаю, Канело должен дать ему отпор. Я точно знаю, что Головкин не умеет боксировать вторым номером». В сентябре 2017 года Головкин и Альварес провели первый поединок, завершившийся ничьей раздельным решением судей. Намеченный на май 2018 года реванш не состоялся по причине положительных допинг-проб мексиканца — в организме Альвареса выявлен запрещённый препарат кленбутерол. В команде Альвареса настаивают, что добавка попала в организм спортсмена случайно, предположительно посредством заражённого мяса — в Мексике кленбутерол повсеместно используют в животноводстве. По этому поводу шутит Де Ла Хойя: «У нас, в Мексике, заражённое мясо настолько большая проблема, что если бы вы провели допинг-тесты всего населения, то они все „попались“ бы на кленбутероле»

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