Промоутер Головкина представляет: «супермухи» на дуэли взглядов — фото

8 сентября на крытой арене Forum в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США) состоится вечер бокса SuperFly 3 от промоутера Тома Лёффлера (360/GGG Promotions).

В телетрансляцию события попадут три поединка в рамках второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг). Бой за вакантный титул IBF между филиппинцами Донни Ньетесом (41-1-4, 23 КО) и Астоном Палисте (24-2, 20 КО), бой возобновившего карьеру японца Кадзуто Иоки (22-1, 13 КО) против топового пуэрториканца Макуильямса Арройо (17-3, 14 КО) и главный бой вечера — поединок между мексиканцами Хуаном Франсиско Эстрадой (36-3, 25 КО) и Фелипе Орукутой (36-4, 30 КО).

Накануне бойцы-«супермухи» прошли традиционную процедуру — хорошенько просверлили друг друга взглядами, — что и запечатлел на камеру фотограф Том Хоган (Hogan Photos).

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