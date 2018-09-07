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Арум: Пакьяо не может драться в США из-за налоговых вопросов
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Арум: Пакьяо не может драться в США из-за налоговых вопросов 

Чемпионат.com 7 сентября 2018
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который больше не работает с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, заявил, что единственным вариантом проведения боёв филиппинского боксёра могут быть площадки только где-то за пределами США.
«Боёв Пакьяо в США не будет, потому что Мэнни не может драться в США из-за налоговых вопросов. Сейчас он занят поиском мест за пределами США, где можно провести крупный поединок с приличной для него финансовой составляющей. Пакьяо хочет получать большие деньги, какие платили ему много лет назад, но я не знаю, найдёт ли их Мэнни где-то вне США», — сказал Арум Villainfy Media.
Также промоутер до сих пор не сказал, чем завершилась его встреча с боксёром на Филиппинах, а также не сообщил, будет дальше работать с филиппинским спортсменом или стороны, которые ранее прекратили сотрудничество, не возобновят дальнейшую совместную работу в рамках боксёрской карьеры.
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