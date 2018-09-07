Артем Пашпорин: «Если надо будет устроить в ринге жесткую рубку — нет проблем»

Соперником Артема Пашпорина станет представитель Чеченской республики Арби Эмиев по прозвищу «Агрессор». Он известен своим жестким, а подчас и откровенно грубым стилем ведения боя. Но нижегородский чемпион готов принять «бой без правил». И даже собирается взять на турнир свою молодую жену Яну, с которой Артем сыграл свадьбу этим летом.

Об этом и не только Пашпорин рассказал в интервью NN.ru.

«Видел в ринге много неадекватов»

— Твой новый бой назначен на 4 ноября, когда в России отмечают праздник День народного единства. А турнир, в котором ты примешь участие, носит название «Рыцари ринга Подмосковья». Все это звучит очень серьезно. Нервничаешь?

— То, что бой пройдет в День народного единства, на меня влияет только позитивно. Это национальный праздник, и стать его частью — почетно и приятно! Тем более внимание к нашему турниру будет повышенное, так как он посвящен именно 4 ноября.

Но больше всего меня мотивирует то, что в соперниках будет достаточно известный боец Арби Эмиев, а наш поединок состоится по правилам моего любимого тайского бокса!

— После победы на турнире Kunlun Fight в Китае в августе этого года многие ждали, что следующим твоим оппонентом станет кто-то из элиты бойцовского мира. Поединок с Арби Эмиевым — действительно серьезный вызов для тебя?

— Эмиев провел немало поединков за рубежом и сделал себе имя. А, кроме того, мы оба представляем тайский бокс, и для меня принципиально выяснить, кто из нас лучше в этом деле.

Мы с Арби давно знакомы, неоднократно пересекались на чемпионатах и Кубках России. Но в то время мы выступали в разных весовых категориях (поединок 4 ноября пройдет в весе до 71 кг. — Прим. ред.). Вообще, вариант с этим боем возник давно, и мы должны были встретиться еще в июне. Но потом бой решено было перенести. Честно скажу, я не верил, что мы с Эмиевым все-таки подеремся. И сейчас рад, что это произойдет!

— И ты, и Эмиев выступаете как по кикбоксингу, так и по тайскому боксу. То, что ваш поединок пройдет по «тайским» правилам, на руку тебе или сопернику?

— Это на руку мне! Тайский бокс — мой родной вид спорта, и я больше всего люблю выступать именно по этим правилам. В этом году мне улыбается удача, я проведу уже второй бой по муай тай, а до этого у меня был перерыв в три года!

Кроме того, я знаю, как Арби Эмиев ведет себя в боях по кикбоксингу. Он и локтями может ударить, и сделать бросок, несмотря на запреты правил. Так что пусть лучше у меня тоже будет возможность использовать всю эту технику. (Улыбается.)

— Ты намекаешь на бой Арби с Энрико Келем, где чеченский боец боксировал очень грязно?

— Не только на бой с Келем. Недавно Арби дрался в Китае и нокаутировал своего соперника после команды «стоп». Результат боя аннулировали и устроили реванш прямо в тот же день. Забавно, что нокаутированный китаец сумел взять реванш!

Но я готов к тому, что Эмиев будет грубить. Если надо будет устроить в ринге жесткую рубку и пойти «ломать» соперника — нет проблем.

— А кого можно назвать самым грязным твоим оппонентом за всю карьеру?

— Если говорить о боях на профессиональном ринге — это Виктор Нагбе. Когда мы дрались на турнире в Китае (в 2016 году Артем взял верх над австралийцем на Гран-при промоушена Kunlun Fight. — Прим. ред.), он часто выходил за рамки. Старался надавить мне на шею, когда мы вместе падали. Постоянно бил после команды «стоп». Удивительно, что в жизни Виктор улыбчивый и приветливый парень, но ринг его полностью меняет.

Но намного больше грязи я видел, когда выступал по любителям. На чемпионатах России было полно неадекватов, которые норовили пнуть после гонга или еще что-нибудь выкинуть. Чем ниже уровень бойца, тем он грязнее.

«В спортивном костюме готов ко всему»

— В этом году ты уже дрался с соотечественником, когда оспаривал с Данилом Винником пояс интерконтинентального чемпиона WKU. Бои с российскими соперниками вызывают у тебя какие-то особые эмоции?

— Поединок с другим россиянином — это всегда огромный риск для репутации. Есть негласный рейтинг российских бойцов, за которым следят иностранные промоутеры. И если ты проигрываешь у себя в стране, тебя вряд ли пригласят драться за рубеж. Поэтому бой с соотечественником — всегда особый вызов.

— Поединки между россиянами часто сопровождаются большой фанатской активностью в соцсетях. Болельщики из обоих лагерей стараются подогреть страсти, а иногда в дело вступают и сами бойцы. «Клавиатурная война» уже началась?

— Я еще неделю назад выложил в своих аккаунтах афишу боя с Эмиевым, но пока не получил ни одной угрозы. (Улыбается.) Даже удивился. Думал, горячие южные фанаты Арби засыпят меня «пожеланиями». Но пока читаю только сообщения от тех, кто симпатизирует мне и желает удачи.

И еще я приятно удивлен тем, что наш бой с Арби Эмиевым вызвал большой интерес у болельщиков. Нашей схватки ждут многие любители единоборств в России, и это круто!

— Сам Арби Эмиев тебе что-нибудь писал?

— Нет, мы с ним пока не приступили к раскрутке боя. (Улыбается.) Но, думаю, за этим дело не станет: Эмиев умеет привлечь к себе внимание. Помнишь, как после боя с Келем, который Арби проиграл, по Сети гуляло фото, где рефери поднимает руку обоим. И в лагере Эмиева тогда распространили информацию, что бой закончился вничью. А когда выяснилось, что это неправда, болельщики еще несколько недель обсуждали эту новость. Можно по-разному относиться к таким «представлениям», но Арби добился главного: о нем говорили!

Конора Макгрегора тоже многие не любят. Но он — самый обсуждаемый боец в мире, потому что все время что-нибудь вытворяет.

И, кстати, 8 сентября у нас намечена пресс-конференция, на который мы будем вместе с Арби Эмиевым. Вот там-то все и начнется. Тем более организаторы готовят для нас сюрприз. Сказали, чтобы я взял не только строгий костюм, но и спортивный. Собираются устроить нам с Эмиевым какие-то состязания.

Не знаю, что это будет, но когда со мной спортивный костюм — я готов абсолютно ко всему!

«Фанаток стало меньше, зато теперь со мной ездит жена»

— Поединок пройдет в Подмосковье, а это недалеко от Нижнего Новгорода. Ждешь внушительный десант своих фанатов 4 ноября?

— Надеюсь, как минимум один автобус с болельщиками мы точно соберем. Но самое главное, что со мной точно будет фанатка № 1 — моя любимая жена! Яна сразу сказала, что обязательно поедет на турнир 4 ноября.

— В статусе твоей супруги Яна на бои еще не ездила. Это накладывает на тебя дополнительную ответственность?

— Всего через две недели после нашей свадьбы я улетел в Китай, где проводил бой с местным бойцом Жу Баотонгом на турнире Kunlun Fight. Так что опыт выступлений в статусе мужа у меня есть.

И хотя Яна не летала вместе со мной, я выступал с внутренним ощущением, что несу ответственность не только за себя, но и за свою семью. Теперь пришло время провести поединок на глазах у своей жены. И я очень рад, что супруга будет на трибунах 4 ноября.

У меня есть мечта, что когда-нибудь вместе со мной на бои будет ездить целый автобус Пашпориных. Мои дети, а может, и внуки. (Смеется.)

— Когда летом вы с Яной сыграли свадьбу, это как-то отразилось на количестве твоих фанатов?

— Ты хотел сказать, фанаток?! (Смеется.) Сразу после «Битвы чемпионов 10», когда я сделал предложение Яне на арене «Лужников», заметил, что число моих подписчиков в «Инстаграм» резко сократилось. Похоже, я нарушил главный закон шоу-бизнеса, публично заявив, что больше не свободен (Хохочет.)