Прямая трансляция: Денис Лебедев — Хизни Алтункая

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Челябинске (Россия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между россиянином Денисом Лебедевым (30-2, 22 КО) и Хизни Алтункая (30-2, 17 КО) из Турции.

Андеркард

— Бой за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) между Зауром Абдулаевым (9-0, 6 КО) из России и Хенри Ланди (29-6-1, 14 КО) из США.

— 10-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) между россиянином Алексеем Евченко (16-11-1, 6 КО) и аргентинцем Бруно Леонардо Ромаем (21-5, 18 КО).

— 10-раундовый бой во втором полулёгком весе (до 59 кг) между Акжолом Сулайманбеком уулу (11-0, 5 КО) из Киргизии и Аристидесом Пересом (31-11-2, 17 КО) из Колумбии.

— 8-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) между россиянином Евгением Павко (16-2-1, 11 КО) и аргентинцем Серхио Эдуардо Гонсалесом (31-22-4, 15 КО).

— 8-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг) между россиянином Артёмом Чеботарёвым (4-0, 3 КО) и бразильцем Кармелито де Хесусом (18-5, 15 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 Начало трансляции (07.09.) — 15:00 (Киев/Москва), 18:00 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

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