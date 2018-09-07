Умар Кремлёв отметил Майка Тайсона и Костю Цзю специальными наградами

«Вы были примером для многих поколений молодых боксеров, мы росли на ваших боях. Спасибо за то, что вдохновляли и вдохновляете нашу молодежь на занятия боксом», — подчеркнул Кремлёв.