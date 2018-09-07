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Умар Кремлёв отметил Майка Тайсона и Костю Цзю специальными наградами
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Умар Кремлёв отметил Майка Тайсона и Костю Цзю специальными наградами 

Чемпионат.com + ещё 12 7 сентября 2018
Фото: ТАСС
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв, абсолютные чемпионы мира по боксу Майк Тайсон и Костя Цзю, а также чемпион мира Руслан Проводников приняли участие в церемонии открытия Физкультурно-оздоровительного комплекса в Коркино в Челябинской области, в котором расположен новый, современный зал бокса. ФОК был построен Русской медной компанией в рамках программы оздоровления нации. На торжественном открытии также присутствовали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Кремлёв отметил специальными наградами Майка Тайсона и Костю Цзю, подчеркнув важность их вклада в развитие бокса.
«Вы были примером для многих поколений молодых боксеров, мы росли на ваших боях. Спасибо за то, что вдохновляли и вдохновляете нашу молодежь на занятия боксом», — подчеркнул Кремлёв.
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