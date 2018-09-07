Александр Барабаш — о пути к званию чемпиона мира WWFC

Пресс-релиз

В декабре 2016 года талантливый украинский боец Александр Барабаш находился всего в шаге от того, чтобы стать чемпионом мира WWFC в наилегчайшем весе. В рамках турнира WWFC 5 в киевском Дворце спорта он соперничал за вакантный чемпионский пояс с британцем Энди Янгом, но потерпел неудачу, капитулировав во втором раунде.

Спустя без малого два года, за которые Барабаш провёл четыре победных боя, ему выпал шанс взять заветную высоту со второй попытки. В одном из главных поединков предстоящего турнира WWFC 12, который пройдёт в украинской столице 29 сентября, Александр вновь оспорит титул чемпиона мира. И на этот раз решительно настроен завладеть желанным поясом.

«В том поединке с Янгом я почувствовал огромную ответственность, ведь мог стать первым бойцом из Украины, который завладел бы титулом чемпиона мира WWFC, — вспоминает Барабаш. — Держа это в уме, я с первых минут стремительно пошёл вперед и потратил много сил, но во втором раунде на фоне усталости пропустил много ударов по затылку, что в последствии привело к остановке боя не в мою пользу».

24-летний боец из Чернигова отмечает, что постарался вытянуть максимум позитива из этого обидного поражения: «После неудачи я провёл работу над ошибками и начал устранять пробелы в технике, а в целом стал даже более уверенным в себе».

К занятиям спортом Александра с раннего детства приучал отец, который впоследствии передал его в руки тренера Олега Анатольевича Пищенко в СК «Рукопашный бой». На сегодняшний день за плечами Барабаша уже более чем 10-летний путь в единоборствах, в активе титулы чемпиона Украины и мира по ММА, а также звания мастера спорта Украины по ММА и мастера спорта международного класса по панкратиону.

В профессиональных ММА Александр дебютировал в январе 2015 года и на сегодняшний день одержал восемь побед при одном поражении — том самом, Янгу. Учитывая прошлый опыт, не удивительно, что на предстоящий бой у Барабаша настрой особый: «Конечно, я рад возможности побороться за титул. Я тренируюсь на протяжении всей своей жизни, и пояс — это то, что я хочу получить в награду за свой труд».

Между тем, Александр далёк от шапкозакидательских настроений и уже знает, кто составит ему конкуренцию в борьбе за чемпионский пояс: «Соперник хороший, опасен как в стойке, так и в партере. Хорошее для меня испытание».

По словам Барабаша, он всегда тщательно изучает тех, с кем предстоит сойтись в поединке, и, соответственно, неизменно готовится к конкретному сопернику, каждый раз вместе с тренером работая над уникальными тактикой и стратегией. Но при этом никогда не заряжается на досрочную победу, так что 29 сентября обещает быть готовым к полноценному чемпионскому противостоянию длиной в пять раундов по пять минут.

Настоящий «ветеран» лиги WWFC, под знамёнами которой он провёл все девять поединков в профессиональных ММА, Александр не скрывает абсолютного удовлетворения плодотворным сотрудничеством и считает, что ему повезло стать бойцом именно этой, крупнейшей в Украине организации: «Я всегда хотел стать профессиональным бойцом, и свой дебют в профессионалах провёл именно в WWFC. Мне предложили поучаствовать в „Битве городов“, там я одержал победу в первом поединке, и в скором времени я подписал контракт с международной лигой WWFC. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо президенту лиги Владимиру Николаевичу Тесле за то, что имею возможность выступать в лучшей организации на сегодняшний день».

Как и многие его коллеги, Барабаш внимательно следит за событиям в мире ММА, симпатизируя бывшему чемпиону и действующему рекордсмену (по числу успешных защит чемпионского титула промоушена подряд) UFC американцу Деметриусу Джонсону. К слову, именно с ним Александр и хотел бы однажды помериться силами: «Конечно, я стараюсь быть в курсе событий мирового ММА. Больше всего нравится Деметриус Джонсон, было бы интересно попробовать себя в бою с ним. Думаю, что на сегодняшний день он лучший боец в наилегчайшей весовой категории, даже несмотря на то, что проиграл свой последний поединок».

Сейчас все силы Барабаша брошены на то, чтобы в конце сентября его коллекция наград и регалий пополнилась престижным чемпионским поясом WWFC. Со спортом связаны его мысли, надежды, мечты. Тем не менее, Александр не теряется, когда слышит вопрос о том, чему бы посвятил свою жизнь, если бы судьба не привела его в единоборства: «Я бы хотел сниматься в кино. В принципе, фильмы как раз во многом и повлияли на то, чтобы я занялся спортом, ведь много известных актёров являются спортсменами».

И всё же главным для Барабаша остаётся профессиональный спорт. Но мотивация при этом не ограничивается личными стремлениями — свою миссию Александр видит более глобальной и благой для родной страны: «Я занимаюсь спортом на протяжении всей жизни и хочу быть лучшим в своём деле. Именно поэтому я продолжаю упорно тренироваться, повышая планку требований к себе. Также я хочу, чтобы подрастающее поколение, глядя на меня, получало свою порцию мотивации для занятий спортом и вело здоровый образ жизни. Украина — сильная нация здоровых людей!»

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.