Александр Усик подписал контракт с компанией Эдди Херна

Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) подписал контракт с британской промоутерской компанией Matchroom Boxing Эдди Херна , о чём обеими сторонами официально было объявлено сегодня.

Таким образом, Усик присоединился к «проекту на миллиард» Херна — сделке с онлайн-стриминговой платформой DAZN, в рамках которой Эдди предстоит организовать 32 вечера бокса в течение года, по 16 в Великобритании и США. При этом, основным промоутером Усика остаётся компания K2 Promotions.

«Я очень рад совместной работе с Александром Усиком и К2, благодаря которой звезда pound-for-pound стала частью команды Matchroom, — комментирует Эдди Херн. — Усик владеет всеми титулами в тяжёлом весе и уже планирует переход в супертяжи, в частности — бой с Энтони Джошуа . Сейчас нашим приоритетом является проведение боя с Тони Беллью до конца этого года, но, в любом случае, мы объявим следующий бой Усика в самое ближайшее время в прямой трансляции на DAZN и Sky Sports».

«Я рад начать наше сотрудничество с Matchroom Boxing и Эдди Херном, которого я считаю наиболее успешным промоутером современности, — говорит промоутер украинского боксёра, генеральный директор K2 Александр Красюк. — Усику хватило 15-ти поединков, чтобы войти в историю первым тяжеловесом, которому удалось объединить все четыре пояса, и это ещё далеко не всё. Он знает: чтобы стать королём мира бокса, ему нужно победить главную звезду — Энтони Джошуа. Но это — в будущем. А сейчас наше внимание на поединке с Тони Беллью. Надеемся, что вскоре мы заключим сделку и обо всём объявим официально».

Напомним, что ранее WBA назначила бой Усика и своего «чемпиона в отпуске» россиянина Дениса Лебедева

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‪? BREAKING NEWS!? ‬ ✍️ @usykaa and K2 Promotions sign multi-fight deal with @matchroomboxing?

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

7 Сен 2018 в 5:29 PDT Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.