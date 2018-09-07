Абдуллаев победил Ланди и сохранит титул WBC Silver в лёгком весе

В Челябинске, во дворце спорта «Трактор», продолжается вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок между Денисом Лебедевым и Хизни Алтункаёй. В андеркарде этой встречи состоялось противостояние в лёгком весе между обладателем титула WBC Silver Зауром Абдуллаевым (10-0, 6 КО) и экс-претендентом на титул чемпиона мира Генри Ланди (29-7-1, 14 КО).

Бой продлился все отведённые дистанцией двенадцать раундов и прошёл в открытом стиле с большим количеством ярких разменов. Небольшим преимуществом в нём владел Абдуллаев. По итогам противостояния судьи отдали ему победу единогласным решением — 117:112, 115:112 и 118:110. Для Заура Абдуллаева этот поединок стал второй защитой титула.