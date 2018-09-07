Россиянин Абдуллаев защитил серебряный титул WBC, победив американца Ланди в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. / ТАСС /. Россиянин Заур Абдуллаев защитил серебряный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он выиграл у американца Генри Ланди по очкам.

Абдуллаев впервые защитил пояс, завоеванный в апреле этого года благодаря победе над колумбийцем Дейнером Беррио.

Теперь в послужном списке 24-летнего Абдуллаева 10 побед (шесть — нокаутом), ни одного поражения. В активе 34-летнего Ланди 29 побед (14 — нокаутом), семь поражений, одна ничья.