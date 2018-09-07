Боксер из Екатеринбурга победил в поединке с американцем и сохранил серебряный пояс WBC

В Челябинске состоялся большой вечер бокса, на котором зрители увидели десять зрелищных поединков между россиянами и боксерами из Колумбии, США, Аргентины, Бразилии и Германии. Одним из самых главных боев стал поединок Заура Абдуллаева из Екатеринбурга и Генри Ланди из США.

На счету 24-летнего бойца из Екатеринбурга было только девять сражений на большом ринге, и до сих пор он никому не проигрывал. Во всех девяти победных встречах он шесть раз отправлял оппонентов в нокаут, но последний бой выиграл решением судей: его жертвой стал колумбиец Дейнер Беррио. В этом бою Абдуллаев заполучил пояс WBC Silver в легком весе.

Сегодня екатеринбуржец попытался сохранить серебряный пояс WBC, и у него это получилось. Правда, победа оказалась нелегкой. Это был очень зрелищный и напряженный бой, соперники атаковали друг друга активно, и к концу поединка уже оба были в крови: у Ланди был подбит глаз, а когда после очередной атаки Абдуллаева у Ланди выпала прозрачная капа, она оказалась красной от крови.

Самый яростный бой зрители могли наблюдать в самом конце. Хоть оба боксера сильно устали, это было заметно, и они даже делали паузы, выжидали действий соперника. Но когда до конца боя осталось несколько секунд, оба боксера обрушили серию ударов друг на друга, чем порадовали зрителей.

В итоге в этом нелегком бою единогласным решением судей победил Заур Абдуллаев.