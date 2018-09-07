Дэнни Гарсиа и Портер, Ковнацки с Мартином и Угас прошли взвешивание: цифры и видео

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Barclays Center в Бруклине (США). Бойцы показали следующий вес: Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) — 66,6 кг Шон Портер (28-2-1, 17 КО) — 66,7 кг Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) Адам Ковнацки (17-0, 14 КО) — 119,4 кг Чарльз Мартин (25-1-1, 23 КО) — 111,5 кг 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Йорденис Угас (22-3, 11 КО) — 66,6 кг Сесар Баррионуэво (34-3-2, 24 КО) — 66,2 кг 12-раундовый бой в полусреднем весе (до 66,7 кг)

ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем 8 сентября к полуночи по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.