Ещё
Донэйр и Барнетт проведут титульный поединок в WBSS 3 ноября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Донэйр и Барнетт проведут титульный поединок в WBSS 3 ноября 

Чемпионат.com 8 сентября 2018
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Нонито Донэйр проведёт следующий поединок 3 ноября, сообщает официальная страница WBSS в «Твиттере». Его соперником станет действующий чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Райан Барнетт. Бой пройдёт в рамках четвертьфинала Всемирной боксёрской суперсерии и будет проведён в Глазго.
На том же вечере бокса состоится ещё один четвертьфинальный поединок WBSS. В рамках первого полусреднего веса встретятся обладатель титула WBC Silver, шотландец Джош Тэйлор (13-0, 11 КО) и также небитый проспект из США Райан Мартин (22-0, 12 КО).
Сообщение об организации соответствующих поединков можно увидеть на официальной странице Всемирной суперсерии в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, 15 сентября 2018 года Официально: Усик и Беллью проведут поединок 10 ноября Сауль Канело Альварес – Геннадий Головкин: реванш, 15.09.2018. Live
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Серена Уильямс продолжила истерику3
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение