Донэйр и Барнетт проведут титульный поединок в WBSS 3 ноября

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Нонито Донэйр проведёт следующий поединок 3 ноября, сообщает официальная страница WBSS в «Твиттере». Его соперником станет действующий чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Райан Барнетт . Бой пройдёт в рамках четвертьфинала Всемирной боксёрской суперсерии и будет проведён в Глазго.

На том же вечере бокса состоится ещё один четвертьфинальный поединок WBSS. В рамках первого полусреднего веса встретятся обладатель титула WBC Silver, шотландец Джош Тэйлор (13-0, 11 КО) и также небитый проспект из США Райан Мартин (22-0, 12 КО).

Сообщение об организации соответствующих поединков можно увидеть на официальной странице Всемирной суперсерии в «Твиттере».