Боксер Гассиев прокомментировал победу Лебедева

"У меня положительные впечатления от боя, Денис — молодец. Думаю, что задача была в том, чтобы продышаться. И потом один удар, и все закончилось.

Все равно непростой соперник, Денис не мог по нему два раунда попасть. Думаю, Денису было нелегко. Но это хорошее возвращение. Думаю, еще один такой промежуточный бой, и можно на серьезного соперника выходить", — заявил Гассиев.

В третьем Раунде Лебедев отправил своего соперника в нокаут.

Ранее менеджер Лебедева рассказал об интересе боксера к бою с Усиком.