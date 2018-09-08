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Гассиев прокомментировал победу Лебедева
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Боксер Гассиев прокомментировал победу Лебедева 

Газета.Ru + ещё 3 8 сентября 2018
Фото: Reuters
Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал победу Дениса Лебедева над представителем Турции Хизни Алтунка, передает "Р-Спорт".
"У меня положительные впечатления от боя, Денис — молодец. Думаю, что задача была в том, чтобы продышаться. И потом один удар, и все закончилось.
Все равно непростой соперник, Денис не мог по нему два раунда попасть. Думаю, Денису было нелегко. Но это хорошее возвращение. Думаю, еще один такой промежуточный бой, и можно на серьезного соперника выходить", — заявил Гассиев.
В третьем Раунде Лебедев отправил своего соперника в нокаут.
Ранее менеджер Лебедева рассказал об интересе боксера к бою с Усиком.
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