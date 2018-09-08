Прямая трансляция: Эстрада — Орукута, Ньетес — Палисте, Арройо — Иока

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Инглвуде (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— 12-раундовый бой во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) между мексиканцами Хуаном Франсиско Эстрадой (36-3, 25 КО) и Фелипе Орукутой (36-4, 30 КО).

Андеркард

— Бой за вакантный титул чемпиона IBF во втором наилегчайшем весе (до 52,2) между филиппинцами Донни Ньетесом (41-1-4, 23 КО) и Астоном Палисте (24-2, 20 КО).

— Бой за серебряный титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) между японцем Кадзуто Иока (22-1, 13 КО) и пуэрториканцем Макуильямсом Арройо (17-3, 14 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (09.09.) — 04:45 (Киев/Москва), 07:45 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

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