vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Инглвуде (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— 12-раундовый бой во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) между мексиканцами Хуаном Франсиско Эстрадой (36-3, 25 КО) и Фелипе Орукутой (36-4, 30 КО).
Андеркард
— Бой за вакантный титул чемпиона IBF во втором наилегчайшем весе (до 52,2) между филиппинцами Донни Ньетесом (41-1-4, 23 КО) и Астоном Палисте (24-2, 20 КО).
— Бой за серебряный титул WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) между японцем Кадзуто Иока (22-1, 13 КО) и пуэрториканцем Макуильямсом Арройо (17-3, 14 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (09.09.) — 04:45 (Киев/Москва), 07:45 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОТО взвешивания боксёров
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
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