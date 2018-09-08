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Роберт Гарсиа: Усик — адский боец, он хочет быть великим
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Роберт Гарсиа: Усик — адский боец, он хочет быть великим 

Vringe.com 8 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Известный американский тренер мексиканского происхождения Роберт Гарсиа в беседе с порталом ESNews поделился мнением об украинском абсолютном чемпионе мира в тяжёлом весе Алескандре Усике (15-0, 10 КО).
— Вы видели поединки Александра Усика?
— Да. Когда я был владельцем тренировочного зала в Окснарде, я видел его там. Я видел его тренировки и бои. Он — адский боец. Усик — крайне точный боксёр, с ним очень сложно боксировать. Он умный в ринге, у него есть сила и инстинкт убийцы.
— Вы читали, что Усик может быть обязательным претендентом для Джошуа по версии WBO?
— О, Джошуа — это большой ублюдок, он же охрененно большой. Но что я ещё хочу сказать про Усика — он очень голоден к тому, чтобы стать великим. Я знаю его по моему залу, он хочет быть охрененно великим.
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