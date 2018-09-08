Геннадий Головкин vs Сауль Альварес 2 — промо-видео от vRINGe.com

vRINGe.com предлагает вашему вниманию авторское промо-видео к предстоящему матчу-реваншу за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг) между нынешним обладателем поясов казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и экс-чемпионом в двух категориях Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Долгожданный бой состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что первая встреча боксёров в ринге годом ранее завершилась вничью.

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