Беллью уйдёт на пенсию, если бой с Усиком не состоится до конца года — промоутер

Британский промоутер Эдди Херн (Matchroom Boxing) заявил в беседе с порталом SecondsOut, что его подопечный, экс-чемпион мира в тяжёлом весе Тони Беллью (30-2-1, 20 KO) может завершить карьеру, если до конца года не удастся организовать поединок с абсолютным чемпионом мира в 90,7 кг украинцем Александром Усиком (15-0, 11 КО).

«Я думаю, если бой не состоится в ноябре-декабре, то Беллью завяжет со спортом. Бой или состоится сейчас, или не состоится вообще, — уверен Херн. — Ситуация такова. У нас были очень хорошие переговоры с Усиком и промоутерской компанией К2. Белью хочет поединок, но он хочет, чтобы на кону были все пояса. Он не примет бой, если не будет титула журнала Ring, WBA… он хочет быть абсолютным чемпионом мира. Если бой такой рискованный, то и награда должна быть соответствующая».

«Недавно WBA постановила, что «чемпион в отпуске» Денис Лебедев должен драться с Усиком, — напоминает Эдди. — Этот бой можно продать? Возможно. Но мы всё ещё работаем над организацией поединка с Усиком. Я думаю, для Александра предпочтительнее выбрать бой с Беллью. Я думаю, это будет его последний бой в крузерах, и я увижу его в хэвивейте. Я бы хотел, чтобы это произошло после боя с Тони Беллью. Я просто считаю, что это изумительный поединок, один из лучших в этом году, и я с радостью его сделаю».

Напомним, что накануне было объявлено о подписании Усиком контракта с компанией Херна.

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