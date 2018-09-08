Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю в третьем раунде

Вряд ли фанаты ждали именно такого возвращения Дениса

Даже сам Денис Лебедев не знал, кто такой Хизни Алтункая, пока ему не предложили бой с этим 30-летним турецким боксёром. В принципе, в этом нет ничего криминального — россиянин по-прежнему находится в «разогревочном» состоянии после долгого простоя.

Лебедев не первый придумал «возвращаться» к большим боям через маленькие. Совсем недавно «мешковая» диета помогла Тайсону Фьюри вновь войти заговорить о больших боях, и сегодня мы всерьёз ожидаем его поединка с Деонтеем Уайлдером.

Больше года мы не видели Дениса Лебедева, и многие фанаты действительно заждались экс-чемпиона по двум версиям (WBA и IBF) в ринге. Особенно любопытно было понаблюдать за состоянием россиянина в виду слухов о возможной организации его боя против Александра Усика

Конечно, поединок с соперником калибра Алтункаи едва ли мог нам показать, насколько Лебедев готов к условному Усику. Однако зрители, пришедшие на Арену «Трактор» в Челябинске, наверняка ожидали увидеть хоть сколько-нибудь конкурентный главный бой вечера.

Также стоит добавить пару слов о регламенте. Боксёры договорились провести бой в промежуточном весе (97 кг), поскольку Денис набрал несколько лишних килограмм за время простоя и решил возвращаться в оптимальную форму постепенно.

Первый раунд боксёры начали аккуратно. Лебедев на стартовых минутах не собирался бросаться на соперника. Алтункая даже сумел неплохо пробить прямым ударом справа. Однако первый отрезок всё же вышел не очень интересным и зрелищным.

Во второй трёхминутке Денис активизировался и уже через минуту отправил соперника на настил: атака возле каната закончилась серией — правый прямой, левый боковой в голову. Алтункая встал и закончил раунд, однако в следующем для него уже всё закончилось.

Спустя минуту от стартового гонга Лебедеву удалось провести ещё одну атаку с левым в голову в конце. Именно от него Алтункая рухнул на настил, хотя визуально удар не выглядел сокрушительным. На повторе видно, как Хизни успевает подставить правую перчатку под удар Дениса. Конечно, отдача от левого прямого даже через блок могла бы потрясти многих соперников. Однако нокаут в данной ситуации выглядел странновато.

Очевидцы поговаривают, что присутствующие на трибунах зрители неоднозначно восприняли исход поединка. Многим со своих мест показалось, что турок падал без особого повода. Сложно сказать, насколько эта оценка может быть справедливой. Однако ясно, что бой с вероятностью в 99 процентов закончился бы победой россиянина. Единственное, что должен был сделать Лебедев — финишировать Алтункаю так, чтобы потом не осталось никаких вопросов.

Остаётся надеяться, что Денис сумеет вернуться на свой уровень и провести ещё пару лет в поединках с достойными соперниками. Пока же Лебедев и сам признаёт, что далёк от оптимальной формы.

«Очень тяжело начинал сбор, потом втянулся и стало полегче, — сказал Денис ещё стоя в ринге. — «Была тяжёлая подготовка, я начинал с веса в 110 килограмм. Сегодня не выработал всё, чувствую адреналин в себе. Не знаю, смогу ли я уснуть сегодня. Первые два раунда я прикармливал его ударами по корпусу. Я левша и контрудар один из моих любимых приемов».

Сказал Лебедев и о возможной схватке с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

«Я бы хотел защитить статус суперчемпиона WBA. Я хочу боя с Александром Усиком. Безусловно, он — номер один в мировом боксе. У него сейчас все пояса, я готов драться только за свой».