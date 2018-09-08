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У Джошуа перед боем с Поветкиным угнали внедорожник стоимостью 225 тысяч евро
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У Джошуа перед боем с Поветкиным угнали внедорожник стоимостью 225 тысяч евро 

SPORT24.ru 8 сентября 2018
Чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа лишился автомобиля стоимостью 225 тысяч евро. Внедорожник Land Rover был украден из дома родственника боксера. Сообщает The Sun. Автомобиль был подарен Джошуа перед боем с Владимиром Кличко компанией Land Rover Jaguar. Внедорожник включает в себя ряд персонализированных деталей. Автомобиль получил уникальную окраску кузова. В салоне модели выгравированы инициалы AJ.
«Автомобиль был похищен в Лондоне. Сейчас это вопрос полиции, никакой дополнительной информации не будет», — приводит слова окружения Джошуа The Sun.
Джошуа 22 сентября в Лондоне проведет бой с российским боксером Александром Поветкиным.
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