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Нокаут который вошел в историю
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Нокаут который вошел в историю 

Trendymen 8 сентября 2018
Фото: Trendymen
Один из самых необычных поединков К-1 прошел в 2004 году. Бой Майти Мо — Каоклай Каннорсинг получил статус культового и все из-за нокаута: Каннорсинг, подающий огромные надежды боец, вышел против профессионального нокаутера Майти Мо. Разница в весе бойцов составляла целых 30 килограмм.
На ринге тайский панчер выглядел откровенно слабо. Еще бы, Майти Мо, прозванный тяжелым танком К-1, мог одним ударом закончить поединок.
Но с первых же движений тайца стало понятно — легкого боя не предвидится. Ни один из ударов Майти Мо без ответа не оставался: Каоклай изматывал противника лоу-киками, заставляя того терять силу.
Поразительный нокаут, четкий, будто пушечный удар боевого фрегата, ставит точку в этом странном матче, не зря получившем статус культового. И после подобных примеров тактики еще кто-то говорит, что в боевом спорте не нужен интеллект!
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