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Мэнни Пакьяо считает, что Хан в реальности не горит желанием выходить против него в ринг
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Мэнни Пакьяо считает, что Хан в реальности не горит желанием выходить против него в ринг 

Vringe.com + ещё 4 11 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Легендарный ветеран Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО) скептически относится к вызовам на бой, которые ему регулярно забрасывает британец Амир Хан (33-4, 20 КО), с которым он когда-то делил одного тренера — Фредди Роуча. «Пакмен» считает, что уроженец Болтона просто поднимает шум, а драться с ним не особо настроен.
«Это всё не выглядит так, что он на самом деле хочет выйти против меня», — лаконично описал свои впечатления от спичей Хана его экс-коллега по спаррингам.
По мнению Мэнни, 31-летний Амир «хочет намного больше, чем реально заслуживает».
World Boxing News напоминает, что Пакьяо уже забронировал дату под возвращение в ринг — это 1 декабря. Спустя несколько дней после этого филиппинцу исполнится 40 лет.
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В прошлую субботу Хан перебоксировал Самуэля Варгаса, хотя по ходу боя и побывал в нокдауне. Пакьяо летом впервые за долгое время победил досрочно, забив Лукаса Маттиссе и завоевав титул «обычного» чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг).
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