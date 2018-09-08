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Фрэмптон и Уоррингтон подерутся в преддверии Рождества
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Фрэмптон и Уоррингтон подерутся в преддверии Рождества 

Vringe.com 8 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Британский междусобойчик, поединок между «временным» чемпионом WBO в весе до 57,2 кг Карлом Фрэмптоном (26-1, 15 КО) из Северной Ирландии и чемпионом IBF в этой же весовой категории англичанином Джошем Уоррингтоном (27-0, 6 КО) состоится в преддверии Рождества, 22 декабря, на Manchester Arena (Манчестер, Великобритания). Так утверждает Belfast Telegraph. Оба бойца связаны контрактом с промоутером Фрэнком Уорреном (Queensberry Promotions), который предстоящий бой называет «поединком-мечтой». Промоутер не сомневается, что проблем с заполняемостью 20-тысячной Manchester Arena не возникнет — оба бойца в предыдущих поединках собирали по 25 тысяч болельщиков.
Ранее о Фрэмптоне вспоминал «суперчемпион» WBA мексиканец Лео Санта Крус (35-1-1, 19 КО), мечтающий о 3-й схватке с британцем — пока что счёт их очных противостояний ничейный, 1:1. Именно в реванше с Санта Крусом Фрэмптон потерял чемпионский титул — это произошло в январе 2017 года.
«Круто снова стать чемпионом мира, — забегает наперёд Фрэмптон. — После поражения Санта Крусу в реванше, меня многие списали со счетов. Знаю, Уоррингтон ещё не проигрывал и он уверен в своих силах, но я чувствую, что он мне не ровня. Его лучшая победа — над измотанным весосгонкой Ли Селби — который сразу же после этого поднялся в весе. В общем, это всё, что вам надо знать об уровне Уоррингтона».
Чемпион ответил традиционно: «Вижу дыры в защите Фрэмптона. Попытаюсь ими воспользоваться».
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