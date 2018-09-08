Александр Усик: Гассиев сказал, что даже не спарринговал с подобными ребятами

Абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг) украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) дал интервью YouTube-каналу Фаворит Спорт, в котором поведал о своих чемпионских поясах, рассказал о том, что сказал ему Мурат Гассиев (26-1, 19 КО) сразу после боя, выразил мнение о нём и ответил на вопрос о возможности проведения реванша с российским экс-чемпионом.

— Как настроение?

— Великолепное настроение, слава богу. У меня всегда хорошее настроение, когда я просыпаюсь в 7 часов.

— Бесят постоянные съёмки и фотосессии?

— Это чуть другая работа. В боксе одно, а тут творческие вещи.

— Творчество помогает в боксе?

— Помогает по жизни.

— Что сказал Гассиев сразу после боя?

— Он поздравил меня очень тепло. Сказал, что даже не спарринговал с подобными ребятами и ему было очень сложно. Он воспитанный парень и у меня остались к нему, как к мужику, человеческое, мужское уважение.

— Будет ли реванш с Гассиевым?

— Я готов. Вы знаете, что это бизнес. Говорю прямо, если этот поединок будет выгодным для меня в финансовом плане, я готов ещё раз боксировать и неважно где это будет. Готов ехать ещё раз в Москву. Мне вообще без разницы. Об этом будут договариваться промоутеры, менеджеры, это не моя задача.

— Часто проводишь время с поясами?

— Вы знаете, сейчас первый раз так сижу: по наглому, вальяжно. Даже неудобно чуть-чуть, но я терплю. Моя прелесть. Я заработал их, слава богу, но они лежат дома в сумке, в коробках, потому что я сейчас живу на съёмной квартире и там не так много места. В своей квартире, которую я недавно приобрёл, делается ремонт и там будут места, где они будут конкретно лежать под стеклом. Они будут крутыми.

— Ваш совет будущему противнику.

— Пускай не обзывается.

Читайте также: Усик подписал контракт с компанией Эдди Херна

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.