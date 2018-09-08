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Сын Кости Цзю побил очередного соперника
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Сын Кости Цзю побил очередного соперника 

Lenta.ru 8 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Тим Цзю, сын бывшего российского боксера Кости Цзю, одержал 11-ю победу на профессиональном ринге. Об этом сообщает ТАСС.
Бой с аргентинцем Маркосом Хесусом Корнехо в весовой категории до 69,9 килограмма состоялся в австралийском Бендиго и завершился победой Цзю-младшего техническим нокаутом в первом раунде. Эта победа стала для него 11-й в 11 поединках, при этом в последних четырех боях он нокаутировал своих соперников.
Тим Цзю дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Он проживает и тренируется в Австралии.
Его отец в бытность профессиональным спортсменом выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира.
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