Сын Кости Цзю побил очередного соперника

Бой с аргентинцем Маркосом Хесусом Корнехо в весовой категории до 69,9 килограмма состоялся в австралийском Бендиго и завершился победой Цзю-младшего техническим нокаутом в первом раунде. Эта победа стала для него 11-й в 11 поединках, при этом в последних четырех боях он нокаутировал своих соперников.

Тим Цзю дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году. Он проживает и тренируется в Австралии.

Его отец в бытность профессиональным спортсменом выступал в первом среднем и в полусреднем весе. Боксер становился абсолютным чемпионом мира.