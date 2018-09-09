Видео боя: Йорденис Угас — Сесар Баррионуэво, HD 1080

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Йорденисом Угасом и Сесаром Баррионуэво, который состоялся 8 сентября 2018 года в Бруклине (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.

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