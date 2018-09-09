В боксе только девушки: казахстанка Шарипова защитила титул чемпионки мира

В бою за титул чемпиона казахстанка Фируза Шарипова победила на ринге россиянку Юлию Куценко. Поединок в рамках вечера бокса прошел в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.

И Фируза Шарипова, и Юлия Куценко легко могли бы сделать карьеру в модельном бизнесе. Обе входят в топ самых красивых спортсменок в профессиональном боксе. Но с выходом на ринг мысли про сломанный ноготь или испортившийся макияж уходят на второй план.

Пожалуй, единственное напоминание, что на ринге девушки, а не парни — короткая юбка у казахстанской спортсменки. В остальном все тот же хук с правой или джеб с левой.

Фируза защищала титул чемпионки мира по версии WIBA в легком весе, Юлия пыталась пояс отобрать. В первом раунде соперницы скорее присматривались друг к другу, нежели бились. Спортсменкам пришлось провести на ринге все 10 раундов. В итоге судьи приняли единогласное решение.

Эта победа стала девятой в карьере казахстанки и первым поражением Юлии Куценко.

«Юля очень опытная соперница. У нее больше опыта в тайском боксе, у нее огромный опыт на ринге и это чувствовалось. Приятно, что мы проявляли друг к другу уважение. Это большой опыт для нас обеих», — сказала Фируза Шарипова. Следующий бой Фируза Шарипова проведет против первого номера мирового рейтинга — финки Эвы Фальстрем. Точная дата встречи пока неизвестна, но промоутеры девушек планируют все организовать до конца года.

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