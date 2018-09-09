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Ковингтон вызвал на бой Вудли
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Ковингтон вызвал на бой Вудли 

Чемпионат.com + ещё 5 9 сентября 2018
Фото: superkarate.ru
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон обратился к действующему чемпиону организации в этой же весовой категории Тайрону Вудли, предложив тому провести поединок.
«Тайрон, ты не сдулся. Пришло время встретиться со мной на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Американский чемпион должен сдержать ещё одно обещание», — написал Ковингтон на своей официальной странице в «Твиттере».
В ночь с 8 на 9 сентября (мск) в Далласе (штат Техас, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 228. В главном его событии Тайрон Вудли сумел защитить пояс чемпиона организации в полусреднем весе от посягательств Даррена Тилла, остановив того во втором раунде. Это была уже четвёртая успешная защита титула в исполнении Вудли.
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