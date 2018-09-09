Ковингтон вызвал на бой Вудли

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон обратился к действующему чемпиону организации в этой же весовой категории Тайрону Вудли, предложив тому провести поединок.

«Тайрон, ты не сдулся. Пришло время встретиться со мной на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Американский чемпион должен сдержать ещё одно обещание», — написал Ковингтон на своей официальной странице в «Твиттере».