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Мускулы не главное: самый необычный ММА-боец мира
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Мускулы не главное: самый необычный ММА-боец мира 

Trendymen 9 сентября 2018
Фото: Trendymen
Рой Нельсон выглядит так, что никто и никогда не принимает его за бойца. Тем более, за профессионала. Но этот парень и в самом деле умеет удивлять: Рой выступал на любительском уровне и дрался так, что его пригласили в UFC.
Соперники Нельсона недооценивают постоянно. Еще бы: лишний вес, кроткий взгляд — да на что вообще может быть способен этот добрячок!
На многое. Первую победу Нельсон одержал на шоу TUF, отправив Стефана Стрюве в нокаут уже на 21 секунде. А третий бой и вовсе сделал Нельсона легендой: «добрячку» удалось положить на канаве легендарного чемпиона Pride Openweight Grand Prix Мирко Крокопа — между прочим, бывшего спецназовца из Хорватии.
Рой Нельсон на собственном примере доказал: мускулы в драке не главное. Упорство, выносливость и хитрость играют гораздо более важную роль.
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