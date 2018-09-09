Мускулы не главное: самый необычный ММА-боец мира

Рой Нельсон выглядит так, что никто и никогда не принимает его за бойца. Тем более, за профессионала. Но этот парень и в самом деле умеет удивлять: Рой выступал на любительском уровне и дрался так, что его пригласили в UFC.

Соперники Нельсона недооценивают постоянно. Еще бы: лишний вес, кроткий взгляд — да на что вообще может быть способен этот добрячок!

На многое. Первую победу Нельсон одержал на шоу TUF, отправив Стефана Стрюве в нокаут уже на 21 секунде. А третий бой и вовсе сделал Нельсона легендой: «добрячку» удалось положить на канаве легендарного чемпиона Pride Openweight Grand Prix Мирко Крокопа — между прочим, бывшего спецназовца из Хорватии.

Рой Нельсон на собственном примере доказал: мускулы в драке не главное. Упорство, выносливость и хитрость играют гораздо более важную роль.