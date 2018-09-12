Эррол Спенс защищает свой возможный бой с Майки Гарсией: Плевать на критиков!

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (24-0, 21 КО) убеждён, что чемпион в четырёх категориях, нынешний обладатель титулов WBC/IBF в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) Майки Гарсиа (39-0, 30 КО) заслуживает уважения за желание подняться в весе и провести с ним поединок. При этом сам Эррол не обращает внимания на тех, кто упрекает его в готовности драться с «малышом» Гарсией.

«Мне вообще по барабану эти критики, — утверждает Эррол в интервью BoxingScene. — Майки Гарсиа — замечательный боец, а история знает уже множество случаев, когда классные бойцы поднимались в весе и наводили там шороху. Так что я не собираюсь недооценивать Майки. У него прекрасный рекорд, он ещё не проигрывал, и я чувствую, что смогу его остановить. Если он принимает этот вызов, так тому и быть. Но все должны уважать Майки уже за то, что он принимает такой бой».

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