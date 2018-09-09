SuperFly3 в фотографиях: Эстрада–Орукута, Иока–Арройо

8 сентября в Инглвуде (США) прошёл вечер бокса SuperFly3, в главном поединке которого встретились мексиканцы Хуан Франсиско Эстрада (37-3, 23 КО) и Фелипе Орукута (36-5, 30 КО), а перед этим японец Кадзуто Иока (23-1, 13 КО) дебютировал в дивизионе в бою с пуэрториканцем Макуильямсом Арройо (17-4, 14 КО).

Победителями (единогласным решением судей) ринг покинули Эстрада и Иока.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Эстрада-Орукута

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Иока-Арройо

Фото: Том Хоган (Hoganphotos/Boxingscene)

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