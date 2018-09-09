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SuperFly3 в фотографиях: Эстрада–Орукута, Иока–Арройо
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SuperFly3 в фотографиях: Эстрада–Орукута, Иока–Арройо 

Vringe.com 9 сентября 2018
Фото: Vringe.com
8 сентября в Инглвуде (США) прошёл вечер бокса SuperFly3, в главном поединке которого встретились мексиканцы Хуан Франсиско Эстрада (37-3, 23 КО) и Фелипе Орукута (36-5, 30 КО), а перед этим японец Кадзуто Иока (23-1, 13 КО) дебютировал в дивизионе в бою с пуэрториканцем Макуильямсом Арройо (17-4, 14 КО).
Победителями (единогласным решением судей) ринг покинули Эстрада и Иока.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Эстрада-Орукута
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Иока-Арройо
Фото: Том Хоган (Hoganphotos/Boxingscene)
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