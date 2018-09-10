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Статистика ударов поединка Амира Хана и Самуэля Варгаса
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Статистика ударов поединка Амира Хана и Самуэля Варгаса 

Vringe.com 10 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Проект компьютеризированной системы Compubox обнародовал подробную статистику выброшенных и точных ударов в рейтинговом поединке полусредневесов (до 66,7 кг) Амира Хана (33-4, 20 КО) из Великобритании и Самуэля Варгаса (29-4-2, 14 КО) из Колумбии, который состоялся 7 сентября в Бирмингеме (Великобритания).
Победу единогласным решением судей одержал Хан.
Landed — точные удары, thrown — выброшенные, power punches — силовые
Видео боя: Амир Хан — Самуэль Варгас
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