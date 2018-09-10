Статистика ударов поединка Амира Хана и Самуэля Варгаса

Проект компьютеризированной системы Compubox обнародовал подробную статистику выброшенных и точных ударов в рейтинговом поединке полусредневесов (до 66,7 кг) Амира Хана (33-4, 20 КО) из Великобритании и Самуэля Варгаса (29-4-2, 14 КО) из Колумбии, который состоялся 7 сентября в Бирмингеме (Великобритания).

Победу единогласным решением судей одержал Хан.

Landed — точные удары, thrown — выброшенные, power punches — силовые

Видео боя: Амир Хан — Самуэль Варгас

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