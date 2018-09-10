Не на стадионе: лучшие боксеры России и Кубы встретится в выставочном зале

Поединки пройдут 13 и 14 сентября

Элита российского и кубинского бокса встретится на ринге «ВолгоградЭКСПО».

— Соревнования между сильнейшими спортсменами сборной России и Кубы разделены на два дня: 13 и 14 сентября на арене сойдутся две группы бойцов, — поделилась исполнительный директор волгоградской областной Федерации бокса Вера Тимофеева.

В последний раз спортсмены такого уровня приезжали в Волгоград не меньше семи лет назад. А в 2016 году на волгоградском ринге сошлись лучшие бойцы со всей России — победитель турнира получил звание мастера спорта.

В начале июля Федерация бокса предложила собрать спортсменов на стадионе «Волгоград Арена». Узнав цену за аренду, боксеры решили подыскать себе другое место.

— Аренда «Волгоград Арены» стоит девять миллионов рублей в сутки. Это какой-то космический полет. Учитывая то, что входные билеты будут стоить символическую сумму, — уточнила тогда Вера Тимофеева.

Поединки лучших бойцов, запланированные на 13 и 14 сентября, начнутся в 19:00.