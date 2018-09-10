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Гассиев приступит к полноценным тренировкам через полгода
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Гассиев приступит к полноценным тренировкам через полгода 

Спорт-Экспресс + ещё 3 10 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, что операция на плече у него прошла успешно. По словам 24-летнего боксера, он сможет приступить к полноценным тренировкам только через полгода.
"Самочувствие отличное, как и настроение. Операция прошла хорошо. Сейчас идет курс восстановления, скоро приступлю к тренировкам. Насчет сроков говорить тяжело. Нужно смотреть, как пойдет восстановление, как будет себя рука чувствовать. Сейчас нужно все правильно сделать, никуда не спешить. Буквально несколько дней назад снял швы. Через три месяца можно снять лангетку, и потихоньку можно начинать легкие пробежки. А к стопроцентным тренировкам смогу приступить где-то через полгода, — цитирует "РИА Новости" Гассиева.
22 июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мохаммеда Али, который вручается победителю WBSS.
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