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Гассиев не отказался от идеи перейти в тяжелый вес
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Гассиев не отказался от идеи перейти в тяжелый вес 

Спорт-Экспресс + ещё 2 10 сентября 2018
Фото: LiveSport.Ru
Российский боксер Мурат Гассиев в интервью "РИА Новости" сказал, что не отказывается от идеи перехода из первого тяжелого веса в тяжелый. В последнем поединке 24-летний россиянин уступил украинцу Александру Усику, последний стал абсолютным чемпионом мира.
— Оставили ли вы желание перейти в тяжелый вес?
— Ни в коем случае нет! Сейчас нужно решить вопросы в первом тяжелом весе, а потом уже переходить выше. Сейчас нужно все правильно сделать в вопросе восстановления, никуда не спешить. А тяжелый вес никуда не уйдет, всему свое время.
Гассиев провел на профессиональном ринге 27 боев, одержав 26 побед. Поражение от Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии стало для него первым в карьере.
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