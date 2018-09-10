Гассиев не отказался от идеи перейти в тяжелый вес 

Российский боксер Мурат Гассиев в интервью "РИА Новости" сказал, что не отказывается от идеи перехода из первого тяжелого веса в тяжелый. В последнем поединке 24-летний россиянин уступил украинцу Александру Усику, последний стал абсолютным чемпионом мира.
— Оставили ли вы желание перейти в тяжелый вес?
— Ни в коем случае нет! Сейчас нужно решить вопросы в первом тяжелом весе, а потом уже переходить выше. Сейчас нужно все правильно сделать в вопросе восстановления, никуда не спешить. А тяжелый вес никуда не уйдет, всему свое время.
Гассиев провел на профессиональном ринге 27 боев, одержав 26 побед. Поражение от Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии стало для него первым в карьере.