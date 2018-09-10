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Суперсерия–2: австралийский панчер Молони обещает «нечто особенное» в бою с Родригесом
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Суперсерия–2: австралийский панчер Молони обещает «нечто особенное» в бою с Родригесом 

Vringe.com + ещё 1 10 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Не знающий поражений 27-летний австралиец Джейсон «The Smooth One» Молони (17-0, 14 КО) обещает показать «нечто особенное» в октябре, когда он выйдет на ринг CFE Arena в Орландо (США) против чемпиона мира по версии IBF во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) Эммануэля Родригеса (18-0, 12 КО).
Это будет, напомним, четвертьфинальный поединок Суперсерии–2.
«Горжусь тем, что буду первым австралийцем, который выступит в Суперсерии, и я на 110% сосредоточен на том, чтобы привезти домой пояс чемпиона, — заявил претендент. — Я же сюда заявился не только ради денег. Родригес — хороший боксёр, но 20 октября, уверен, вы увидите нечто особенное! Считаю, у меня есть всё, чтобы побеждать».
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Ранее Молони боксировал в Штатах по любителям, но никогда — в профессионалах.
«Готов показать американской и мировой публике, на что я горазд, — заявил уроженец пляжного городка Кингсклифф на самом востоке Австралии. — Тренировки проходят классно, мы с командой всем довольны».
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