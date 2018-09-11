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Главы черноморских курортов приглашены в Сочи в конце сентября
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Главы черноморских курортов приглашены в Сочи в конце сентября 

АиФ — Юг + ещё 3 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Встреча городов, расположенных на побережье Черного моря в Болгарии, Турции, Румынии, Грузии и России, пройдет по инициативе мэра Сочи Анатолия Пахомова рамках программы «королевских» гонок Формула-1. Вместе главы курортов обсудят вопросы, связанные с организацией круизных маршрутов. «Между морскими городами Черноморского побережья необходимо подписать некое соглашение об организация туризма. Уверен, что круизы между побережьями разных стран будут пользоватся большой популярностью и у россиян, и у иностранных туристов. Это мировая практика, и нам, как морскому курорту, следует задуматься о такой возможности привлечения турпотока», — сказал Анатолий Пахомов. «Встреча мэров запланирована на дни проведения в Сочи гонок Формулы-1, которые пройдут с 27 по 30 сентября. Главы курортов разных стран посетят заезды гран-при», — сообщает пресс-служба курорта.
Напомним, для зрителей Формулы-1 споют группировка «Ленинград», Баста и группа «Би-2».
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