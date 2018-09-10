Кит Тёрман рассказал о возвращении в ринг и ответил хейтерам

«Суперчемпион» мира по версии WBA в полусредней весовой категории (до 66,7 кг) американец Кит Тёрман (28-0, 22 KO) пообщался с прессой после поединка Дэнни Гарсии (34-2, 20 KO) и Шона Портера (29-2-1, 17 КО), поведав о своём восстановлении после травмы, о скором возвращении к тренировкам, а также ответил на критику о том, что он потерял голод к боксу.

— Через несколько недель должен быть анонс. Совсем скоро я ожидаю зелёный свет от своего доктора. После этого я жду начала переговоров о моём следующем поединке. Будем надеяться, что менее через месяц вы услышите что-нибудь, что вам понравится.

— Как ваше плечо?

— После боя с Дэнни Гарсией, хотя на самом деле до боя с ним, у меня были проблемы в правом локте. Я боксировал с Дэнни с травмой. Я знаю, ему доставляет удовольствие говорить, что это он нанёс мне травму левым хуком, но это совсем не соответствует действительности. Мне провели операцию в Нью-Йорке, восстановление должно занять один год. У меня никогда не было хирургических операций, и я думал, что через 6-8 месяцев я восстановлюсь, но после 6 месяцев понял, что это займёт 8-12 месяцев. Я немного потерял в движении этой рукой, вы можете увидеть большую вогнутость в локте, но рука работает и чувствуется отлично, чему я очень счастлив.

Если честно, было время, когда я думал, что восстанавливаюсь быстрее. Я начал бить мешок, проводить спарринги, но чувствовал боль. Доктор сказал мне, что я не слушаю, что мне не нужно ничего делать. Доктор сказал, что мне не станет лучше, пока я не остановлю тренировки. Люди спрашивают, когда я вернусь. Могу сказать, когда я смогу — когда моё тело позволит мне. Я хочу этого. Я как рынок акций. Моя акция была на пике после боя с Гарсией, теперь люди чувствуют, что она чуть опустилась из-за того, что я неактивен. Но угадайте, что будет дальше? Как только я вернусь в ринг, будет только одно направление, только вверх. Я — номер один, все хотят со мной драться, вокруг полно возможных контрактов. Я с нетерпением жду возвращения в ринг.

— Что вы думаете о критике от фанов бокса о том, что вы потеряли голод к боксу.

— Средний палец вверх им всем. Вы не в моём теле, вы не достигли того, чего достиг я. Вы знаете, что ненависть — это другая форма любви и восхищения. Они ненавидят меня, потому что я им нравлюсь, они знают, что я устрою экшн и принесу большие бои.

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