Энтони Джошуа: Посмотрим, как Усик пройдёт тест супертяжёлым весом

Британский чемпион хэвивейта, обладатель титулов WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) рад приветствовать в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (15-0, 11 КО), абсолютного чемпиона дивизионом ниже. Джошуа размышляет о перспективах боксёра из Украины в хэвивейте. «Перспективы у него есть, важно всё делать правильно, двигаться правильно, — считает Джошуа. — Необходимо помнить, что дивизион нынче не такой, каким он был во времена Мухаммеда Али или Рокки Марчиано. Раньше такие здоровяки, как я, как Дионтэй Уайлдер, как Тайсон Фьюри выглядели неуклюжими. Но теперь всё иначе. У нас отличная координация, мы по-прежнему можем хорошенько жахнуть, мы физически крепкие. Об этом я и говорю. Усику необходимо двигаться последовательно, не перепрыгивать ступеньки. Он должен сперва понять, каково это, когда по тебе попадает дядька весом 108-114 кг».

«Это — хэвивейт, здесь далеко на одной технике не уедешь. Здесь важно всё. И прежде всего, важна твоя воля к победе. Важно, можешь ли ты выстоять под ударами, — цитирует Джошуа BoxingScene. — Поэтому важно всё сделать правильно. Знаю, у него отличный любительский опыт. Знаю, он был хорош в тяжёлом весе. Но в хэвивейте испытание предстоит пройти не только его технике, но и его воле к победе. Мне будет очень интересно посмотреть, как он со всем этим справится. Я очень рад приветствовать Усика в супертяжёлом весе. Считаю, он — отличный актив для нашего дивизиона».

Читайте также: Интервью Эдди Херна : Усик — гений, Энтони Джошуа любит его Ожидается, что Усик сперва проведёт защиту титулов крузервейта в бою с британцем Тони Беллью (30-2-1, 20 КО), после чего поднимется в хэвивейт.

Джошуа предстоит 22 сентября в Лондоне (Великобритания) бой с экс-чемпионом из России Александром Поветкиным (34-1, 24 КО).

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