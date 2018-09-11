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СМИ: Иока и Ньетес в очной схватке определят чемпиона в четырёх дивизионах
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СМИ: Иока и Ньетес в очной схватке определят чемпиона в четырёх дивизионах 

Vringe.com 11 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Всё ещё вакантный титул WBO в весе до 52,2 кг разыграют филиппинец Донни Ньетес (41-1-5, 23 КО) и японец Кадзуто Иока (23-1, 13 КО), сообщает AsianBoxing со ссылкой на ряд источников из Японии.
Место проведения боя не сообщается. По слухам, это может быть и Япония, и Филиппины. Возможно, поединок пройдёт в рамках традиционного в Японии предновогоднего шоу, но сперва Иоке необходимо вернуть себе японскую боксёрскую лицензию.
Также источник утверждает, что далее в планах Иоки возвращение в ринг весной в США в рамках шоу SuperFly4. Вероятно, предстоит дать бой филиппинцу Астону Паликте (24-3-1, 20 КО).
И Ньетес, и Иока являются чемпионами в трёх дивизионах. Ньетес в рамках шоу SuperFly3 в поединке за вакантный титул WBO в весе до 52,2 кг перебоксировал соотечественника Паликте, но судьи стараний бойца топ-10 «паунда» по версии vRINGe по достоинству не оценили, разошлись во мнениях, зафиксировав более чем странную ничью раздельным решением (118:110 Ньетесу, 114:114 и 112:116 Паликте).
В рамках этого же вечера бокса Иока отобрал «серебряный» титул WBC у пуэрториканца Макуильямса Арройо (17-4, 14 КО). Это было первое за 16 месяцев выступление японца, ранее анонсировавшего завершение карьеры.
Отметим, Иока может стать первым японским чемпионом мира в четырёх дивизионах. В случае победы Ньетеса, он станет третьим филиппинцем, покорившим четыре и более дивизионов (Мэнни Пакьяо и Нонито Донэйр).
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