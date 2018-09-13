Если Беллью выдержал удары Хэя, то и Усика выдержит: Дэвид Прайс анализирует бой

Британец Тони Беллью (30-2-1, 20 KO) — самый непростой соперник за всю карьеру абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика (15-0, 11 КО). В этом уверен приятель ливерпульца Дэвид Прайс , который через пень колоду выступает в супертяжёлом весе.

«Считаю, для Беллью это крутой бой, если честно, — сказал он Sky Sports. — Ему нечего терять. Единственный вариант, когда он теряет", это если его убедительно победят, вообще изобьют. Но я ставлю стотыщмильёнов, что такого не будет. Хотя Усик и невероятный боец, Беллью будет лучшим, кто был у него в профессиональной карьере».

По словам Прайса, у Мурата Гассиева «идеи закончились уже после раунда» финала Суперсерии, после чего Усик «забрасывал его кучей ударов».

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«Думаю, в техническом плане Тони получше Гассиева, он контрпанчер, а ещё он сейчас на гребне волны. Он выиграл 10 последних боёв, и с каждым новым становится всё увереннее в своих силах. Наверное, уже чувствует себя непобедимым и фаворитом встречи с Усиком. Если он выдержал удары Дэвида Хэя , то, вероятно, и Усика выдержит. Считаю, основное его беспокойство — это количество ударов, которое будет выбрасывать противник. Интригующий и классный бой», — сказал британец.

Бой Усик–Беллью, вероятно, состоится в ноябре в Англии.

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