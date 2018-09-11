Мурат Гассиев: «Мне интересен бой с Лебедевым. Его рано списывать со счетов»

— Обсуждается тема проведения второго боя между вами и Лебедевым. Сейчас ни вы, ни он не участвуете в суперсерии, может как раз такая встреча сейчас будет интересной для всех?

— Я на второй день после боя (в декабре 2016 года) с Денисом сказал: «Давайте проведем реванш, чтобы поставить точку, если были какие-то вопросы». Если сейчас этот бой будет интересен нам как боксерам, командам, зрителям, то с удовольствием. Главное, чтобы назначили время и место. Мне лично интересен бой с Денисом. Он высоко в рейтинге стоит. Думаю, он скоро станет чемпионом мира, и я с ним с удовольствием проведу бой.

— При этом WBA обязала стороны Лебедева и Усика начать переговоры. Как вы оцениваете шансы своего соотечественника?

— Дениса еще рано списывать со счетов. Те, кто это делают, ошибаются. Он не участвовал в суперсерии по уважительной причине. А то, что он сейчас вернулся, говорит о том, что у него есть желание и силы вернуться на лидирующие позиции. Я думаю, никому с ним просто не будет. Он любому боксеру даст бой. У Дениса будут хорошие возможности с финансовой точки зрения, а также шансы стать абсолютным чемпионом мира. А потом Денису, думаю, можно смело завязывать. Уйти красиво.