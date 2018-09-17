Ещё
Григорий Дрозд: Поветкин имеет хорошие шансы на успех в бою с Джошуа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Григорий Дрозд: Поветкин имеет хорошие шансы на успех в бою с Джошуа 

Советский спорт + ещё 29 2 часа назад
Фото: Советский спорт
22 сентября состоится бой Джошуа с Поветкиным за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF.
Последний шанс Поветкина. Почему россиянин сотворит историческую сенсацию
«Если год назад обывателя, интересующегося боксом, спросили, будет ли Александр Поветкин боксировать за титул чемпиона мира, то 10 из 10 ответили бы, что нет. На Александра было сумасшедшее давление, вот эти скандалы… Давление, в основном, западной прессы, грязь. И многие говорили, что Поветкин, скорее всего, закончит карьеру. А в итоге 22 сентября Александр будет драться за чемпионские пояса.
Это событие само по себе является фантастическим. Наверное, предстоящий бой имеет еще больший статус, чем поединок с Владимиром Кличко. Это самый главный бой в его карьере, и, на мой взгляд, Александр имеет очень хорошие шансы на успех. Энтони Джошуа не любит боксировать с небольшими тяжеловесами. А Поветкин в габаритах уступает Джошуа, но он маневренный и сконцентрированный, с очень жестким ударом», — приводит слова Дрозда «Р-Спорт».
Советский спорт: последние новости
Геннадий Головкин: Должен состояться третий бой с Альваресом Дмитрий Кириллов: Стоило предвидеть, что Головкина «сожрут» и «сольют» судьи Источник: 14 сентября будет объявлено о реванше Ковалева с Альваресом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой72
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение