Григорий Дрозд: Поветкин имеет хорошие шансы на успех в бою с Джошуа

22 сентября состоится бой Джошуа с Поветкиным за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF.

Последний шанс Поветкина. Почему россиянин сотворит историческую сенсацию

«Если год назад обывателя, интересующегося боксом, спросили, будет ли Александр Поветкин боксировать за титул чемпиона мира, то 10 из 10 ответили бы, что нет. На Александра было сумасшедшее давление, вот эти скандалы… Давление, в основном, западной прессы, грязь. И многие говорили, что Поветкин, скорее всего, закончит карьеру. А в итоге 22 сентября Александр будет драться за чемпионские пояса.