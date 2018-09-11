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Дэвид Хэй: Поветкин — самый сложный противник Джошуа, мы увидим чумовой бой
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Дэвид Хэй: Поветкин — самый сложный противник Джошуа, мы увидим чумовой бой 

Vringe.com + ещё 4 11 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Ветеран Александр Поветкин (34-1, 24 КО), вполне так может случиться, через 10 дней станет самым сложным противником чемпиона мира по версиям IBF/WBO/IBO/WBA в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) за всю его карьеру. Такое предположение сделал именитый пенсионер, экс-чемпион двух дивизионов Дэвид Хэй.
«Считаю, что Поветкин — самый сложный соперник за всю карьеру Джошуа, и это включая его встречи с Кличко, Уайтом и Паркером, — сказал британец ресурсу SunSport. — У Александра круче любительский опыт. Он олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Он выступает значительно дольше, чем Энтони. Ну да, он немного старше, но, повторюсь, это очень, очень солидный претендент. У Джошуа на руках крайне непростой поединок».
Единственное поражение Поветкина, напомнил Хэй, нанёс ему «пиковый» Владимир Кличко. Который, напомнил, также перебоксировал в своё время и Дэвида.
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«Кличко, который дрался с Джошуа, по моему мнению, был не настолько хорош, как тот, который вышел против Александра. Нет, я не хочу приуменьшить победу Джошуа. Просто я по себе знаю, как годы серьёзно влияют на боевые кондиции. Поветкин голоден и сфокусирован. Мы увидим чумовой бой», — подытожил Хэй.
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