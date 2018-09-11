Аслан Такахо занял второе место на соревнованиях по универсальному бою

«Во втором этапе соревнований Кубка России, проходящих в городе Медынь Калужской области по универсальному бою лейтенант внутренней службы Аслан Такахо, инспектор отдела безопасности исправительной колонии № 1 УФСИН России по РА завоевал второе место, успешно выступив в поединках на ринге», рассказали в пресс-службе УФСИН по РА.

Аслан Такахо — кадровый офицер, выпускник Академии ФСИН России, многократный призер соревнований различного уровня.

Универсальный бой — силовое спортивное двоеборье. Первый вид — преодоление специальной полосы препятствий, в процессе которой выполняется бег, лазание по сетке и канату, метание ножей, стрельба и другие виды упражнений. В этом этапе Аслан Такахо завоевал бронзовую медаль.

Сотрудники УФСИН России по Адыгее, болели за своего коллегу и были уверены, что Аслан, действующий мастер спорта по самбо и рукопашному бою, одержит победу и в поединках на ринге. Более 150 спортсменов участвовали во втором этапе соревнований. Благодаря отличной физической подготовке и воли к победе, Аслан Такахо стал серебряным призером в весовой категории 75 кг.