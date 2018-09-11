Бой Всемирной боксерской суперсерии Файфер — Табити пройдет 13 октября в Екатеринбурге

МОСКВА, 11 сентября. / ТАСС /. Четвертьфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между российским боксером Русланом Файфером и американцем Эндрю Табити пройдет 13 октября в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Утверждены поединки Михаила Алояна и Руслана Файфера", — сказал собеседник агентства.

Главным событием вечера станет четвертьфинальный бой WBSS в весовой категории до 53,52 кг между россиянином Михаилом Алояном и южноафриканцем Золани Тете.

В активе Файфера 23 победы, 16 из которых он одержал нокаутом, и ни одного поражения. На счету Табити 16 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.