Ещё
Бой Всемирной боксерской суперсерии Файфер — Табити пройдет 13 октября в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Серена Уильямс продолжила истерику
Серена Уильямс продолжила истерику

Бой Всемирной боксерской суперсерии Файфер — Табити пройдет 13 октября в Екатеринбурге 

ТАСС + ещё 1 11 сентября 2018
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Четвертьфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг между российским боксером Русланом Файфером и американцем Эндрю Табити пройдет 13 октября в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.
"Утверждены поединки Михаила Алояна и Руслана Файфера", — сказал собеседник агентства.
Главным событием вечера станет четвертьфинальный бой WBSS в весовой категории до 53,52 кг между россиянином Михаилом Алояном и южноафриканцем Золани Тете.
В активе Файфера 23 победы, 16 из которых он одержал нокаутом, и ни одного поражения. На счету Табити 16 побед (13 нокаутом) и ни одного поражения.
ТАСС: последние новости
Бивол: бой Головкин - Альварес должен был закончиться ничьей Боксер Джошуа уверен, что нокаутирует Поветкина СМИ: российский боксер Ковалев проведет реванш с Альваресом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой73
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Тутберидзе сделала громкое заявление47
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение