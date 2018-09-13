Михаил Алоян: «В боксе давно не хватало такого турнира, как суперсерия» 

Российский боксер Михаил Алоян в четвертьфинале WBSS встретится с южноафриканцем Золани Тете 13 октября в Екатеринбурге. На кону будет титул WBO, которым владеет Тете. На счету призера Олимпийских игр 30-летнего Алояна четыре победных боя в профессионалах. Свой последний поединок он провел в феврале, победив в 10-раундовом бою Александра Эспиносу из Никарагуа по очкам раздельным решением. 30-летний Тете, как и Алоян, левша. В его послужном списке 30 боев, 27 из которых завершились для него победой. Из них 21 победа была досрочной. В своем последнем поединке в апреле он по очкам победил Омара Андреса Навареса из Аргентины.
— Мне кажется, что проведение суперсерии — это отличная идея, — сказал Алоян. — В последние годы ведущие боксеры зачастую друг друга избегают. И очень трудно их заставить объединить титулы. В этом же турнире преследуется цель получить в итоге абсолютного чемпиона мира, и это хорошо для бокса, я считаю. Такого турнира очень давно не хватало в профессиональном боксе. Я помню, когда в 1987 году Дон Кинг придумал похожий формат, когда Майк Тайсон стал абсолютным чемпионом мира. С тех пор этого не было. Но этого, конечно, не хватало.
Очень круто, что суперсерия проходит в России. Это будет способствовать развитию профессионального бокса в нашей стране. Скажу честно, то, что сейчас делает Федерация бокса России и Умар Кремлев, это огромная работа по популяризации нашего вида спорта. Это очень патриотично, можно гордится, что такие масштабные мероприятия проходят у нас в стране. Для всех наших боксеров это будет очень здорово, в том числе и для тех, кто хочет однажды из любителей перейти в профессионалы. Они видят, что есть реальные возможности, есть работа нашей федерации в этом направлении. Сейчас есть все условия, чтобы остаться у нас в стране, развиваться в профессионалах и прославлять Родину здесь, быть примером для наших людей.